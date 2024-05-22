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В Улан-Удэ убрали коварные ловушки для автомобилистов

В Улан-Удэ убрали коварные ловушки для автомобилистов
Общество,  Фото:ОНФ
В сотых кварталах избавились от засилья лежачих полицейских

Ещё в декабре в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на ловушки для автомобилистов в 105 микрорайоне Улан-Удэ. Прошлым летом там по инициативе одного из депутатов Народного Хурала установили так называемых лежачих полицейских. Искусственные дорожные неровности (ИДН) обошлись в 300 тысяч рублей.

Казалось бы, дело хорошее, ведь безопасность людей и особенно – детей очень важна. Вот только исполнение сильно подкачало. С количеством ИДН явно переусердствовали и в итоге в одном небольшом дворе их оказалось сразу десять.

А спустя несколько месяцев выяснилось, что часть неровностей убрали. Сделали это только после представления прокуратуры. «Считаем, что лежачие полицейские нужны, но строго по нормативам», – отметили общественники.


Зимой покрывшиеся снегом и заледеневшие неровности практически не было видно. Никаких предупреждающих знаков рядом не наблюдалось. ИДН установили с нарушением ГОСТ, причём как по технологии, так и по высоте – вместо 7 сантиметров было и 8, и 9. Альтернативные пути проезда отсутствовали.

Ранее активисты пояснили: норматива по удалённости лежачих полицейских друг от друга нет, но должен же присутствовать здравый смысл. Ненормативные конструкции портили авто и даже могли стать причиной аварии. После жалоб местных жителей «фронтовики» обратились в прокуратуру.


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