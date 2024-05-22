Группировку лесных пожарных Забайкалья усилят специалистами из Бурятии

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Также привлекут подготовленных людей из других соседних регионов



Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Забайкалье планируют перебросить до 200 специалистов из соседних регионов. Об этом 21 мая во время совещания рабочей группы Рослесхоза в правительстве края сообщил замруководителя федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский.



- Считаю необходимым в первую очередь привлечь дополнительные силы и средства из соседних территорий. Первыми готовы выехать ориентировочно 50 человек из Бурятии. Думаю, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня нужно решить, откуда привлечь ещё человек 150, чтобы иметь возможность реагировать подготовленными людьми, - сказал Алексей Венглинский.



Напомним, что в Забайкальский край для оценки обстановки, складывающейся из-за лесных пожаров, прибыли замруководителя федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский, начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. Также в составе рабочей группы – глава департамента лесного хозяйства по ДФО Максим Сироткин и замначальника ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов. 21 мая они провели совещание с главой региона Александром Осиповым и руководителями ответственных министерств и оперативных ведомств.



- Я целенаправленно приехал сюда для того, чтобы ситуацию оценить, чтобы все на неё честно и непредвзято посмотрели. Необходимо выстраивать систему работы сверху донизу. Не должен сейчас министр находиться на каком-то локальном пожаре и командовать там бульдозером и десятью людьми. Поэтому сейчас мы на территории оставим руководящий состав, который будет помогать местным специалистам организовывать работу, - сказал Алексей Венглинский.



По данным первого замруководителя Минприроды Забайкалья Алексея Касаткина, с начала пожароопасного сезона 2024 года в крае зарегистрировано 387 пожаров, из них на землях лесного фонда – 376. На вчерашний день в регионе действовали 12 лесных пожаров, муниципальный режим ЧС введён в Могочинском, Чернышевском, Карымского, Газимуро-Заводского и Сретенского района. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён в лесах всего региона.



На тушении пожаров задействованы 548 человек, в том числе почти 130 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» и 86 единиц техники. Основными причинами лесных пожаров на совещании назвали неосторожное обращение с огнём или умышленные поджоги – таких случаев на сегодняшний день насчитывается 216. В остальных - переход огня с земель иных категорий, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

