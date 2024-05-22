В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Там возникла задолженность по заработной плате



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ по обращениям работников провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности строительной организации - ООО «Красота под ногами». В ходе проверки выявили задолженность по заработной плате, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что в период с ноября 2021 года по май 2023 года пяти работникам строительной организации не выплачивалась заработная плата. В связи с этим образовалась задолженность по оплате труда в общем размере более 1,2 млн рублей, - говорится в сообщении надзорного органа.



Прокурор Октябрьского района в интересах работников обратился в суд с заявлениями об установлении факта трудовых отношений с юридическим лицом, выплате заработной платы предприятия-должника и обязании произвести отчисления в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Суд исковые требования удовлетворил.



По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора компании возбуждено и расследуется уголовное дело «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Наложен арест на его имущество.



После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, на сегодня задолженность погашена в полном объёме.

