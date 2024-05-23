В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей









В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей, посвященный Международному дню семьи. Осуждённых навестили их близкие.- Администрация учреждения организовала экскурсию по территории колонии, родственникам показали и рассказали об условиях проживания. Начальник отряда продемонстрировал видеоролики о жизни отрядов и мероприятиях, проводимых среди осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.После осуждённые, входящие в кружок художественной самодеятельности, выступили перед гостями с концертной программой. Затем было предоставлено время для общения с родными.