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В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей

В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Родственникам устроили экскурсию по территории колонии

В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей, посвященный Международному дню семьи. Осуждённых навестили их близкие.

- Администрация учреждения организовала экскурсию по территории колонии, родственникам показали и рассказали об условиях проживания. Начальник отряда продемонстрировал видеоролики о жизни отрядов и мероприятиях, проводимых среди осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.


После осуждённые, входящие в кружок художественной самодеятельности, выступили перед гостями с концертной программой. Затем было предоставлено время для общения с родными.



колония осужденные

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