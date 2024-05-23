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Бурятию на «Детях Азии» представят 14 спортсменов

Бурятию на «Детях Азии» представят 14 спортсменов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они примут участие в шести видах спорта

14 спортсменов представят Бурятию на VIII международных спортивных играх «Дети Азии». Соревнования пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. В 24 видах спорта будет разыграно 224 комплекта медалей.

Спортсмены из Бурятии примут участие в борьбе за медали в шести видах спорта: спортивная борьба (вольная борьба), дзюдо, лёгкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис. Делегация республики в составе сборной ДФО будет состоять из 22 человек: 14 спортсменов, семь тренеров и 1 организатор.

- Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей, девушек и юношей в индивидуальных и командных видах спорта. Первые Игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева и были посвящены 100-летию современного Олимпийского движения. За все время проведения в Играх приняло участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов России, - сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия спорт дети

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