Бурятию на «Детях Азии» представят 14 спортсменов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они примут участие в шести видах спорта



14 спортсменов представят Бурятию на VIII международных спортивных играх «Дети Азии». Соревнования пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. В 24 видах спорта будет разыграно 224 комплекта медалей.



Спортсмены из Бурятии примут участие в борьбе за медали в шести видах спорта: спортивная борьба (вольная борьба), дзюдо, лёгкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис. Делегация республики в составе сборной ДФО будет состоять из 22 человек: 14 спортсменов, семь тренеров и 1 организатор.



- Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей, девушек и юношей в индивидуальных и командных видах спорта. Первые Игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева и были посвящены 100-летию современного Олимпийского движения. За все время проведения в Играх приняло участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов России, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

