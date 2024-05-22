Певица будет хедлайнером на вечернем концерте
1 июня Иркутск отпразднует 363-летие со дня основания города. Подарком для иркутян станет выступление на вечернем концерте российской певицы Юлии Савичевой. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своём Telegram-канале.
- Напомню, что в этом году День города совпал с Международным днём защиты детей. Поэтому для маленьких иркутян также запланировано много интересных событий. Полную программу всех мероприятий опубликуем на сайте администрации Иркутска уже завтра, - сообщил Руслан Болотов.
Праздничный концерт состоится 1 июня в 17:30 на площади графа Сперанского. Также на сцене ожидается выступление местных творческих коллективов и кавер-групп. Хедлайнер концерта Юлия Савичева выступит в 21:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в свою очередь, власти Улан-Удэ в этом году отказались от шествия, фейерверка и приглашённой звезды на День города.
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В Иркутске на Дне города выступит Юлия Савичева
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