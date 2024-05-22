Его супруге пришлось дойти до уполномоченного и прокуратуры
К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась жена жителя Бурятии, который отправился на спецоперацию в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Она попросила омбудсмена посодействовать в выдаче копий военного билета для оформления удостоверения ветерана боевых действий.
Как выяснилось, женщина уже пыталась получить удостоверение, однако в войсковой части ей отказали как раз из-за отсутствия военного билета. Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила обращение в военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона, и при проверке в январе изложенные в нём доводы нашли своё подтверждение.
Надзорное ведомство внесло командиру в/ч представление об устранении нарушений закона, однако документ так и не подготовили. В марте уполномоченный обсудили вопрос с командующим 36-ой общевойсковой армией. И в апреле удостоверение наконец оформили. Его направили в часть, где чистится военнослужащий.
Мобилизованного из Бурятии едва не оставили без удостоверения ветерана боевых действий
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