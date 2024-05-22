Два лесных пожара тушат в Бурятии

Происшествия, Фото: из архива

На тушении работают 35 человек



Накануне, 21 мая, в Бурятии обнаружили два лесных пожара; они возникли в Баргузинском и Баунтовском районах.



- Причина возгорания в Баргузинском районе - переход огня с земель иных категорий, в Баунтовском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 22 мая тушение обоих пожаров продолжаются. Всего работают 35 человек из числа лесной охраны, МЧС и привлечённых лиц, задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 101 га.



При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

