22 мая

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Два лесных пожара тушат в Бурятии

Два лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия,  Фото:из архива
На тушении работают 35 человек

Накануне, 21 мая, в Бурятии обнаружили два лесных пожара; они возникли в Баргузинском и Баунтовском районах.

- Причина возгорания в Баргузинском районе - переход огня с земель иных категорий, в Баунтовском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 22 мая тушение обоих пожаров продолжаются. Всего работают 35 человек из числа лесной охраны, МЧС и привлечённых лиц, задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 101 га.

При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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