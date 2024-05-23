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Команда МЧС из Бурятии стали третьей на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике

Команда МЧС из Бурятии стали третьей на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:МЧС
Представитель Бурятии вошёл в состав сборной Дальневосточного федерального округа

23 мая в Хабаровске завершились соревнования по лёгкой атлетике среди подразделений МЧС России по Дальневосточному федеральному округу. Команда Бурятии заняла третье общекомандное место.

В первый день соревнований женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 1000 метров, мужчинам – 3000 метров. От сборной Бурятии на старт вышли шесть участников. Среди женщин второй и третьей стали Кристинья Белалова и Лилия Хайрутдинова. У мужчин серебряным и бронзовым призёрами стали Роман Самигулин и Андрей Царьков.

Во второй день легкоатлеты посоревновались в эстафете. Четырём участникам от каждой команды необходимо было преодолеть 400-метровую дистанцию. Лучший результат на этом этапе показала команда Приморского края, немного им уступили спортсмены Хабаровского края. Замкнули тройку лидеров сотрудники МЧС из Бурятии

- Наш представитель Евгений Капустин вошёл в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа для участия в Чемпионате МЧС России, который пройдёт с 3 по 6 июня в Челябинске, - поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

В общекомандном зачёте места распределились, как и в эстафете – золото у приморчан, серебро завоевал Хабаровский край. Бронзовыми призёрами стали представители Бурятии.

Всего в Хабаровск прибыли спортсмены из 10 субъектов Дальнего Востока: Бурятии, Якутии, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Приморского краёв, Сахалинской, Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии три года подряд становились чемпионами. Прошлогодние соревнования проходили в Южно-Сахалинске.
спорт МЧС легкая атлетика чемпионат ДФО

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