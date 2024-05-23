Бурятия выделила около 20 млн на новый корпус медицинского ссуза

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике построят учебный корпус со спортзалом и столовой для РБМК



Правительство Бурятии выделило 19,8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации строительства нового учебного корпуса республиканского базового медицинский колледжа им. Э.Р. Раднаева. Проект находится на стадии экспертизы.



Проектируемый учебный корпус рассчитан на 300 учащихся и 300 человек персонала, общая площадь составит более 7800 квадратных метров.



Как заявили в пресс-службе правительства РБ, благодаря строительству нового корпуса в Бурятии повысится качество подготовки специалистов со средним медицинским образованием, снизится дефицит специалистов со средним медобразованием в организациях здравоохранения республики. А также дополнительно 200 студентов будут обеспечены местом для проживания в общежитии, и станет доступнее образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

