В Улан-Удэ ищут хозяев для покалеченной кошки









Накануне в местном паблике «Животные 03» во «ВКонтакте» разместили фото с покалеченной кошкой. У неё была окровавлена мордочка. Для животного срочно ищут дом.

Улан-удэнцы, которые пока забрали кошку себе, сообщили, что на неё напала собака – во всяком случае, так утверждают их соседи. «Спокойная, но находится в шоке», – говорится в публикации. Четвероногое решили увезти в ветеринарную клинику.Однако в комментариях некоторые участники сообщества усомнились, что животное пострадало от нападения пса. «Это точно человеческих рук дело», – отметила одна из посетительниц паблика. «Скорее всего, стукнули о стену – даже, может, стряхнули голову и из-за этого шоковое состояние», – предположила другая.