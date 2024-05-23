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Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ

Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это звание – высшая форма муниципального признания за особые заслуги перед городом и его жителями

Анатолию Кушнарёву планируют присвоить звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ».

Согласно проекту решения Улан-Удэнского городского совета депутатов, заслуженному агроному России, доктору сельскохозяйственных наук, профессору БГСХА, депутату Народного Хурала Анатолию Кушнарёву хотят присвоить это звание за вклад в социально-экономическое развитие столицы Бурятии. Решение должны утвердить на одной из сессий горсовета.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году звания почётных граждан Улан-Удэ получили директор школы №35 Людмила Пахомова и титулованный футболист, тренер Александр Павлуцкий. 

Звание почётного гражданина Улан-Удэ – высшая форма муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. В этом списке множество прославленных имён: балерина Лариса Сахьянова, Герой Советского Союза Георгий Москалёв, Герой Социалистического Труда Борис Поздеев, прославленный учитель Казимир Иванов и многие другие.

До 2021 года звание почётного гражданина Улан-Удэ вручалось только одному человеку в год. Затем было решено, что могут идти «плюсом» титулованные спортсмены.  
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