Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ



Звание почётного гражданина Улан-Удэ – высшая форма муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. В этом списке множество прославленных имён: балерина Лариса Сахьянова, Герой Советского Союза Георгий Москалёв, Герой Социалистического Труда Борис Поздеев, прославленный учитель Казимир Иванов и многие другие.



До 2021 года звание почётного гражданина Улан-Удэ вручалось только одному человеку в год. Затем было решено, что могут идти «плюсом» титулованные спортсмены.



Анатолию Кушнарёву планируют присвоить звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ».Согласно проекту решения Улан-Удэнского городского совета депутатов, заслуженному агроному России, доктору сельскохозяйственных наук, профессору БГСХА, депутату Народного Хурала Анатолию Кушнарёву хотят присвоить это звание за вклад в социально-экономическое развитие столицы Бурятии. Решение должны утвердить на одной из сессий горсовета.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году звания почётных граждан Улан-Удэ получили директор школы №35 Людмила Пахомова и титулованный футболист, тренер Александр Павлуцкий.