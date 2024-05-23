Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета
В Ангарске суд признал виновным 37-летнего мужчину в убийстве супруги и приговорил к 13,5 годам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, убийство произошло в ночь с 18 на 19 августа 2023 года. Супруги распивали алкоголь в квартире дома в 17 микрорайоне. В ходе возникшей ссоры мужчина вооружился травматическим пистолетом и выстрелил женщине прямо в голову.
В результате ранения 35-летняя потерпевшая скончалась на месте.
Скорую помощь и полицию вызвала старшая дочь супругов. Когда прозвучал выстрел, девочка и её брат находилась в соседней комнате.
Суд приговорил подсудимого к 13 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
Житель Ангарска застрелил супругу и получил 13,5 лет
Происшествия, Фото:
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