Житель Ангарска застрелил супругу и получил 13,5 лет

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета



В Ангарске суд признал виновным 37-летнего мужчину в убийстве супруги и приговорил к 13,5 годам лишения свободы.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, убийство произошло в ночь с 18 на 19 августа 2023 года. Супруги распивали алкоголь в квартире дома в 17 микрорайоне. В ходе возникшей ссоры мужчина вооружился травматическим пистолетом и выстрелил женщине прямо в голову.



В результате ранения 35-летняя потерпевшая скончалась на месте.



Скорую помощь и полицию вызвала старшая дочь супругов. Когда прозвучал выстрел, девочка и её брат находилась в соседней комнате.



Суд приговорил подсудимого к 13 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

