23 мая

22 мая

Популярное

Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам

Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Она увидела сомнительную рекламу, когда смотрела видеоурок по вязанию

Жительница Читинского района Забайкальского края отдала мошенникам свыше двух миллионов рублей, взятых в кредит.

«Заработок для пенсионеров, не выходя из дома» - реклама с таким лозунгом привлекла 59-летнюю женщину, когда она смотрела видеоурок по вязанию в социальной сети.

Женщина перешла по ссылке, ввела свой номер телефона и через несколько минут оказалась в «ловушке» мошенников. Неизвестные представились финансовыми консультантами и предложили собеседнице вложиться в криптовалюту.

По указанию аферистов она оформила три кредита на общую сумму 2,1 млн рублей и перевела их на различные банковские карты. Это нужно было якобы для пополнения инвестиционного счёта.

- Когда злоумышленники стали настойчиво уговаривать продолжать пополнять счёт, при этом называя многомилионные суммы, необходимые для внесения, чтобы получить заработок, забайкалка поняла, что её обманывают и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выяснили, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Красноярском крае, Нижегородской и Воронежской областях.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Происшествия, 23.05.2024
Она увидела сомнительную рекламу, когда смотрела видеоурок по вязанию
В Чите серийные автоворы избили владельца машины
В Чите серийные автоворы избили владельца машины
Происшествия, 23.05.2024
Все они обчистили три припаркованных автомобиля
Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния
Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния
Происшествия, 23.05.2024
Судебные приставы взыскали для семьи инвалида компенсацию
Два смертельных ДТП произошло в Бурятии
Два смертельных ДТП произошло в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
Погибли водитель «Рено Логан» и пассажир «Тойоты Калдина»
Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
За последний месяц произошло уже два таких случаях
На федеральной трассе в Бурятии вспыхнул грузовик
На федеральной трассе в Бурятии вспыхнул грузовик
Происшествия, 23.05.2024
При возгорании пострадал водитель тягача
Два лесных пожара тушат в Бурятии
Два лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
Оба действуют в Баргузинском районе
Улан-удэнка украла с карты уехавшего в больницу пенсионера крупную сумму денег
Улан-удэнка украла с карты уехавшего в больницу пенсионера крупную сумму денег
Происшествия, 22.05.2024
25-летняя девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу
Инспекторы заповедника задержали браконьеров из Читы
Инспекторы заповедника задержали браконьеров из Читы
Происшествия, 22.05.2024
Он ловили рыбу во время нерестового периода запрещённым орудием лова
В Иркутской области директор коммунальной фирмы подозревается в фальсификации
В Иркутской области директор коммунальной фирмы подозревается в фальсификации
Происшествия, 22.05.2024
По данным следствия, он пытался обманом присвоить деньги местных жителей
В Бурятии участились случаи угонов аккаунтов на портале госуслуг
В Бурятии участились случаи угонов аккаунтов на портале госуслуг
Происшествия, 22.05.2024
Жителей просят не передавать неизвестным любые пароли, коды и другую конфиденциальную информацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^