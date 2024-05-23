Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Она увидела сомнительную рекламу, когда смотрела видеоурок по вязанию



Жительница Читинского района Забайкальского края отдала мошенникам свыше двух миллионов рублей, взятых в кредит.



«Заработок для пенсионеров, не выходя из дома» - реклама с таким лозунгом привлекла 59-летнюю женщину, когда она смотрела видеоурок по вязанию в социальной сети.



Женщина перешла по ссылке, ввела свой номер телефона и через несколько минут оказалась в «ловушке» мошенников. Неизвестные представились финансовыми консультантами и предложили собеседнице вложиться в криптовалюту.



По указанию аферистов она оформила три кредита на общую сумму 2,1 млн рублей и перевела их на различные банковские карты. Это нужно было якобы для пополнения инвестиционного счёта.



- Когда злоумышленники стали настойчиво уговаривать продолжать пополнять счёт, при этом называя многомилионные суммы, необходимые для внесения, чтобы получить заработок, забайкалка поняла, что её обманывают и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выяснили, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Красноярском крае, Нижегородской и Воронежской областях.

