В уголовно-исполнительной системе Бурятии выбрали лучшего психолога









В УФСИН России по Бурятии прошёл ежегодный конкурс «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы».- Участники конкурса должны были представить свою психокоррекционную программу, презентовать себя, определить и рассказать о терминах в теоретической части конкурса, - рассказали в пресс-службе ведомства.Победителем конкурса стал Булат Данзанов, он начальник психологической лаборатории исправительной колонии № 2.Второе место заняла начальник психологической лаборатории исправительной колонии № 8 Екатерина Чернышева, третьей стала старший психолог отдела психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции Раджана Жамсаранова.Также в номинации за лучшую психокоррекционную работу дипломом наградили Дариму Балданову, старшего психолога психологической лаборатории исправительной колонии № 7.В состав комиссии вошли старший психолог психологической службы отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Ирина Фёдорова, преподаватель социально-психологического факультета БГУ Анатолий Белоусов, психолог клинико-диагностического центра, директор департамента психологических исследований Елена Хамаганова и практикующий клинический психолог Оюна Харнуева.