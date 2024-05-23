Проект подготовят к концу 2024 года
В Братске планируют построить государственный приют для содержания животных без владельцев на 200 мест. В настоящее время начались проектные работы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
– Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ подписан 7 мая 2024 года. Ожидается, что проектные работы будут завершены до конца 2024 года. Стоимость и сроки строительства будущего приюта будут определены по итогам проектирования, – рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Приют будет расположен на земельном участке площадью 13 207 кв. м. Планируется строительство административного здания, центра отлова с ветеринарным блоком, павильонов с вольерами для содержания собак на 150 мест, утеплённого павильона с вольерами для содержания собак на 50 мест, стоянки для автомобилей посетителей приюта, фестивальной площадки для проведения соревнований, выставок и дрессировки собак, площадки для выгула собак.
Как рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко, в 2023 году общее количество безнадзорных животных на территории Иркутской области составило 12 343 особи (в том числе 11 906 собак). Больше всего таких животных было выявлено в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Братске, Тулуне.
В Иркутской области планируют построить госприют для бродячих собак
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