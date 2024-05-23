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В Бурятии обнародовали средние доходы самых бедных и самых обеспеченных людей

В Бурятии обнародовали средние доходы самых бедных и самых обеспеченных людей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые жители республики довольствуются 9000 рублей в месяц

Недавно в Бурятстате рассказали о доходах населения в ушедшем 2023 году. Средний составил 38 263 рубля. В 2022-ом было 35163 – то есть за 12 месяцев он увеличился на 3100 рублей.

Жителей республики поделили на 10 групп – с наименьшими и наивысшими доходами. Так вот, представители первой довольствуются 9016 рублями в месяц, а у последних заработок составляет 105 430 рублей. Разница – почти в 12 раз.

А 168 500 наших земляков и вовсе оказались за так называемой границей бедности. Среднедушевой доход бедного населения Бурятии – 11515 рублей.

Ранее в ведомстве представили очередной доклад о социально-экономическом положении республики. Один из его разделов посвящён денежным доходам населения. Так вот, по данным ведомства, в феврале 2024-го средняя номинальная зарплата в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, достигла 63 363 рубля – правда, по предварительной оценке. И то за месяц – то есть по сравнению с январём 2024-го – она снизилась на 1,2%, а вот за год, с февраля 2023-го, увеличилась на 18,3%, утверждают эксперты.

 
доходы бедность бурятстат

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