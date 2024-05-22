С начала года не было ни одной кражи с охраняемых квартир и объектов
Росгвардейцы Бурятии проводят ведомственную профилактическую акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира».
- В рамках акции сотрудники управления вневедомственной охраны проводят беседы с владельцами квартир и домов, собственниками гаражно-строительных комплексов и автостоянок. Росгвардейцы в ходе поквартирных обходов и встреч с коллективами разъясняют гражданам порядок установки сигнализации в жилище с подключением к пульту централизованной охраны и его преимуществах, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии напоминают, что злоумышленники в основном обращают внимание на то, что можно легко унести и перепродать – это цифровая и бытовая техника, ювелирные изделия, электроинструменты.
При поступлении сигнала «тревога» на пульт централизованной охраны ближайшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибывает на место происшествия.
На сегодняшний день под охраной управления вневедомственной охраны в Бурятии находится более 12 тысяч объектов – это квартиры, дома и места хранения имущества, государственные и коммерческие предприятия и организации.
С начала года краж с охраняемых квартир и объектов не допущено. Росгвардейцы пресекли более 650 правонарушений в отношении охраняемого имущества и на охраняемых объектах. В доход федерального бюджета перечислено свыше 125 миллионов рублей.
Росгвардейцы Бурятии проводят акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира»
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