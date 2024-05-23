Охотники из Бурятии передают свои ружья на нужды СВО

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Охотничьи ружья военнослужащие используют против дронов



В Бурятии Росгвардия принимает у населения гражданское охотничье оружие, чтобы передать его участникам СВО. Охотники уже добровольно приносят своё оружие.



Охотничьи ружья военнослужащие используют против дронов. В некоторых ситуациях гладкоствольное оружие оказывается более эффективным, чем противодронные ружья, и может сбивать вражеские беспилотники на дистанции до 50 метров.



- На сегодняшний день уже пять единиц оружия было передано в зону СВО. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии окажут полное содействие жителям нашего региона, которые выразят желание помочь нашим землякам, участвующим в специальной военной операции, - подчеркнул заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Булат Доржиев.



Жители могут сдать на безвозмездной основе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов, либо магазин (барабан) 12 калибра и патроны к ним.



Подробную консультацию можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы и в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии, а также по телефонам: 8 (3012) 43-02-22, 37-81-24.

