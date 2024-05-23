В колонии могут шить одежду для поваров и воспитателей
Осуждённые женщины из улан-удэнской колонии №7 сошьют костюмы для детского сада № 27 «Сэсэг». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
- Заместитель начальника ИК-7 Чингис Мангутов провёл рабочую встречу с директором детского сада № 27 «Сэсэг» Екатериной Шелковниковой. Во время встречи был показан каталог продукции швейного производства. Также были представлены образцы выпускаемых костюмов для поваров и форма для воспитателей, - говорится в сообщении.
Стороны обсудили дизайн, цветовую гамму и материал ткани и достигли договорённости о пошиве костюмов. Это позволит загрузить трикотажный участок швейного цеха и обеспечит работой четырёх осуждённых.
В Улан-Удэ осуждённые сошьют одежду для детского сада
Общество, Фото:
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