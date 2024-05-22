Всех гостей и жителей Тункинской долины попросили относиться сознательнее и бережнее к природе
В национальном парке «Тункинский» продолжаются экологические десанты по уборке минеральных источников, пикниковых точек и мест отдыха.
- Хонгор Уула – бальнеологическая курортная местность, поэтому важно поддерживать объект туристической инфраструктуры в чистоте и порядке. Специалисты отдела науки и экопросвещения провели очередной экодесант в местности Хонгор Уула. Хотим отметить, что мусора в этом году меньше, чем в прошлом, - рассказали в национальном парке.
Всего было собрано порядка 15 мешков мусора.
Сотрудники нацпарка отмечают, как всегда, представлен «стандартный набор» - тетрапак, стеклянные бутылки, целлофановые пакеты, пачки сигарет, окурки и много использованных влажных салфеток.
- Да, влажные салфетки - это очень удобное и привычное для всех средство гигиены, но они очень вредны для окружающей среды. Обычная бумага прекрасно разлагается через 6-12 месяцев, а влажные салфетки — нет, потому что они сделаны из пластиковых волокон и целлюлозы — одноразового пластика. Этот пластик является неразлагающимся мусором, который вредит птицам, животным, растениям и природе в целом, - разъясняют здесь.
Всех гостей и жителей Тункинской долины попросили относиться сознательнее и бережнее к природе - не бросать окурки, спички и другие предметы, которые могут стать источниками тления и огня, не оставлять в лесу мусор, не расписывать скалы и не вешать на ветки деревьев ленточки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее навели порядок в священном месте Тамхи баряаша.
В курортной местности Бурятии собрали 15 мешков мусора
Общество, Фото:
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