В райцентре в Бурятии подходит к концу капремонт моста

Общество, Фото: Минтранс Бурятии

Переправа в Кяхте износилась на 80%



В Кяхте приступили к финальному этапу капитального ремонта моста. Сейчас бетонные поверхности готовят к покраске. Кроме того, впереди – устройство арматурного каркаса блока цоколей и уплотнение земляного полотна.



На объекте трудятся 10 человек, всего задействовано две единицы техники. Реконструкция переправы стартовала в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Длина нового сооружения составит 27,7, а ширина – 13,2 метра. По обеим сторонам сделают тротуары для пешеходов, оборудуют освещение и установят барьерное ограждение из металла.



- Износ старого деревянного моста составлял 80%, поэтому решили заменить все его конструкции. Сегодня он обретает второе рождение – строительство ведётся с использованием передовых технологий и материалов, которые позволяют существенно повысить долговечность и эксплуатационные характеристики конструктивных элементов, – рассказал глава Минтранса Бурятии Александр Гоге.



После обновления переправа будет отвечать всем современным требованиям. Ремонт обеспечит безопасное и бесперебойное движение транспорта. Кстати, в Кяхте реконструируют ещё один мост – через ручей Зелёный ключ на улице Свердлова. Средства на эти цели выделили из дорожного фонда Бурятии. Оба сооружения хотят ввести в эксплуатацию уже в этом году.

