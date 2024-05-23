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В райцентре в Бурятии подходит к концу капремонт моста

В райцентре в Бурятии подходит к концу капремонт моста
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Переправа в Кяхте износилась на 80%

В Кяхте приступили к финальному этапу капитального ремонта моста. Сейчас бетонные поверхности готовят к покраске. Кроме того, впереди – устройство арматурного каркаса блока цоколей и уплотнение земляного полотна.

На объекте трудятся 10 человек, всего задействовано две единицы техники. Реконструкция переправы стартовала в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Длина нового сооружения составит 27,7, а ширина – 13,2 метра. По обеим сторонам сделают тротуары для пешеходов, оборудуют освещение и установят барьерное ограждение из металла.

- Износ старого деревянного моста составлял 80%, поэтому решили заменить все его конструкции. Сегодня он обретает второе рождение – строительство ведётся с использованием передовых технологий и материалов, которые позволяют существенно повысить долговечность и эксплуатационные характеристики конструктивных элементов, – рассказал глава Минтранса Бурятии Александр Гоге.

После обновления переправа будет отвечать всем современным требованиям. Ремонт обеспечит безопасное и бесперебойное движение транспорта. Кстати, в Кяхте реконструируют ещё один мост – через ручей Зелёный ключ на улице Свердлова. Средства на эти цели выделили из дорожного фонда Бурятии. Оба сооружения хотят ввести в эксплуатацию уже в этом году. 
капитальный ремонт мост

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