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Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам

Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она поверила в рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке

В Бурятии зарегистрирован очередной случай, когда жертва перечислила лжеброкерам крупную сумму, поверив в их рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке. На этот раз жертвой интернет-преступников стала 37-летняя улан-удэнка. 22 мая она обратилась в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

В начале января женщину заинтересовала в соцсети реклама инвестиционной компании. Перейдя по ссылке на сайт, она оставила заявку с указанием своего номера.

Через несколько дней в мессенджере поступил звонок. Представитель фирмы предложил присоединиться к их проекту и зарабатывать серьёзные деньги на продаже криптовалюты.

С января по март горожанка по указанию консультанта фирмы перевела со своего счёта на указанные реквизиты личные накопления в сумме более 770 тысяч рублей – якобы для совершения сделок на фондовом рынке. Затем взяла в кредит свыше 500 тысяч рублей и также вложила их.

В начале мая о произошедшем улан-удэнка рассказала матери. Мама поняла, что её дочь обманули мошенники.

Общий причинённый женщине ущерб составил около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

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мошенничество

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