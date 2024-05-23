Она поверила в рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке
В Бурятии зарегистрирован очередной случай, когда жертва перечислила лжеброкерам крупную сумму, поверив в их рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке. На этот раз жертвой интернет-преступников стала 37-летняя улан-удэнка. 22 мая она обратилась в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
В начале января женщину заинтересовала в соцсети реклама инвестиционной компании. Перейдя по ссылке на сайт, она оставила заявку с указанием своего номера.
Через несколько дней в мессенджере поступил звонок. Представитель фирмы предложил присоединиться к их проекту и зарабатывать серьёзные деньги на продаже криптовалюты.
С января по март горожанка по указанию консультанта фирмы перевела со своего счёта на указанные реквизиты личные накопления в сумме более 770 тысяч рублей – якобы для совершения сделок на фондовом рынке. Затем взяла в кредит свыше 500 тысяч рублей и также вложила их.
В начале мая о произошедшем улан-удэнка рассказала матери. Мама поняла, что её дочь обманули мошенники.
Общий причинённый женщине ущерб составил около 1 миллиона 300 тысяч рублей.
- Если вы не являетесь специалистами в сфере трейдинга, торгов на бирже и инвестиционных рынках, то подвергаете себя опасности потерять денежные средства. Если вы желаете инвестировать свои деньги через какую-либо финансовую организацию, проверьте наличие у неё лицензии на указанную деятельность на сайте Центробанка, - призывают полицейские.
Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам
Происшествия, Фото:
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