В городе продолжает снижаться и Уда
Селенга в столице Бурятии по-прежнему отступает. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 23 мая её уровень составлял 36 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста).
Река снизилась ещё на 3 сантиметра, а Уда опустилась на 1, до 95-ти. Уровень воды в Байкале тот же, что и три дня назад – 456,30 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров
Общество, Фото:
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