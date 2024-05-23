23 мая

22 мая

Популярное

В Бурятии выбрали поэтов на Алтаргану

В Бурятии выбрали поэтов на Алтаргану
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
В республике подведены итоги конкурса бурятской поэзии

22 мая в Бурятии определили призёров и победителей республиканского отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане-2024». Всего на конкурс было подано 77 работ от 30 конкурсантов. По итогам прослушивания во второй конкурсный этап экспромт-написания произведения были допущены 14 человек.

Как сообщает национальная библиотека РБ, победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:
I место — Туяна Очирова, Иволгинский район, село Оронгой;
II место — Бата-Жаргал Цыдыпов, Иволгинский район, село Нур-Селение;
III место — Симуцзидэ (Санжаа-Ешын Сэмжид), Улан-Удэ.

Победителями среди молодёжи в возрасте до 35 лет стали:
I место — Алдар Жапов, Улан-Удэ;
II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга;
III место — Самудара (Чойжамсо Бальжаев), Улан-Удэ.
Бурятия поэзия конкурс Алтаргана бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появились улицы Альцман и Антакшиновой
В Улан-Удэ появились улицы Альцман и Антакшиновой
Общество, 23.05.2024
Присвоены новые наименования улицам в Октябрьском районе
В Бурятии появилась новая мера поддержки участников СВО
В Бурятии появилась новая мера поддержки участников СВО
Общество, 23.05.2024
Бойцам и их близким дадут приоритет на субсидии в сфере туризма

Команда МЧС из Бурятии стали третьей на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике
Команда МЧС из Бурятии стали третьей на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 23.05.2024
Представитель Бурятии вошёл в состав сборной Дальневосточного федерального округа
Тункинский нацпарк готовится к летнему наплыву туристов
Тункинский нацпарк готовится к летнему наплыву туристов
Общество, 23.05.2024
На майских праздниках там побывали более 9000 отдыхающих
Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики
Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики
Общество, 23.05.2024
Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам
В Улан-Удэ объяснили усилившееся зловоние
В Улан-Удэ объяснили усилившееся зловоние
Общество, 23.05.2024

Власти растолковали, почему над городом навис «аромат» от очистных 
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 23.05.2024
В восьми районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров
Общество, 23.05.2024
В городе продолжает снижаться и Уда
Более половины улан-удэнцев поддержали возвращение оценок за поведение в школе
Более половины улан-удэнцев поддержали возвращение оценок за поведение в школе
Общество, 23.05.2024
Однако некоторые горожане заявили, что им «абсолютно фиолетово»
Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ
Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 23.05.2024
Это звание – высшая форма муниципального признания за особые заслуги перед городом и его жителями
В Улан-Удэ осуждённые сошьют одежду для детского сада
В Улан-Удэ осуждённые сошьют одежду для детского сада
Общество, 23.05.2024
В колонии могут шить одежду для поваров и воспитателей
В столице Бурятии начались летние посадки
Общество, 23.05.2024
Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями  
В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей
В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей
Общество, 23.05.2024
Родственникам устроили экскурсию по территории колонии
Военный фельдшер из Иркутска стал героем передачи на федеральном канале
Военный фельдшер из Иркутска стал героем передачи на федеральном канале
Общество, 23.05.2024
Лишившийся ног на СВО Сергей Надмидон планирует покорить Эльбрус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^