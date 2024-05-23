В республике подведены итоги конкурса бурятской поэзии
22 мая в Бурятии определили призёров и победителей республиканского отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане-2024». Всего на конкурс было подано 77 работ от 30 конкурсантов. По итогам прослушивания во второй конкурсный этап экспромт-написания произведения были допущены 14 человек.
Как сообщает национальная библиотека РБ, победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:
I место — Туяна Очирова, Иволгинский район, село Оронгой;
II место — Бата-Жаргал Цыдыпов, Иволгинский район, село Нур-Селение;
III место — Симуцзидэ (Санжаа-Ешын Сэмжид), Улан-Удэ.
Победителями среди молодёжи в возрасте до 35 лет стали:
I место — Алдар Жапов, Улан-Удэ;
II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга;
III место — Самудара (Чойжамсо Бальжаев), Улан-Удэ.
В Бурятии выбрали поэтов на Алтаргану
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