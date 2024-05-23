В Бурятии выбрали поэтов на Алтаргану

Общество, Фото: нацбиблиотека РБ

В республике подведены итоги конкурса бурятской поэзии



22 мая в Бурятии определили призёров и победителей республиканского отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане-2024». Всего на конкурс было подано 77 работ от 30 конкурсантов. По итогам прослушивания во второй конкурсный этап экспромт-написания произведения были допущены 14 человек.



Как сообщает национальная библиотека РБ, победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:

I место — Туяна Очирова, Иволгинский район, село Оронгой;

II место — Бата-Жаргал Цыдыпов, Иволгинский район, село Нур-Селение;

III место — Симуцзидэ (Санжаа-Ешын Сэмжид), Улан-Удэ.



Победителями среди молодёжи в возрасте до 35 лет стали:

I место — Алдар Жапов, Улан-Удэ;

II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга;

III место — Самудара (Чойжамсо Бальжаев), Улан-Удэ.

