Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам
На официальной странице МУП «Управление трамвая» во «ВКонтакте» недавно выложили видео, сделанное около проходной ЛВРЗ. Там в опасной близости от путей кто-то припарковал автомобиль. Машина мешала проезду трамвая, и мужчинам-пассажирам пришлось отодвигать её вместе с водителем.
Этот момент попал на камеру. Всё произошло ещё две недели назад, перед майскими праздниками, но прокомментировали инцидент только сейчас.
- Вот на что приходится идти, лишь бы не выйти из графика. К сожалению, такая проблема на этом участке – не редкость. А ещё проблематично бывает на улице Ботаническая близ остановки «Рошстрой», – отметили в МУП.
Улан-удэнцев просят быть предельно внимательными, когда они оставляют свои авто возле рельсов даже на пять минут.
- Вы задерживаете нашу работу и заставляете пассажиров ждать опаздывающий трамвай, – обратился к горожанам руководитель предприятия Юрий Санжанов. – Расстояние между трамвайными путями и автомобилем не должно быть меньше метра.
Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики
Общество, Фото:
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