В Бурятию приедут ведущие гематологи России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ для врачей проведут гематологическую школу



24 мая в столице Бурятии пройдёт научно-практическая конференция «I Байкальская гематологическая школа». Специалисты федеральных центов приедут в Улан-Удэ, чтобы обсудить с врачами-гематологами Бурятии актуальные вопросы современной гематологии и рассказать о перспективах и подходах в лечении заболеваний системы крови. Мероприятие проведут в республиканской клинической больнице им. Семашко.



- Будут представлены инновации в диагностике и лечении заболеваний кроветворной и лимфоидной ткани, основанные только на собственном научном и клиническом опыте, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



В программе конференции — весь спектр лимфопролиферативных заболеваний, начиная от острого лейкоза и заканчивая миеломой. Выступят «звёзды» диагностики и лечения лимфом. Свои доклады представят ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.



B числе приглашённых заведующий отделом лимфопролиферативных заболеваний, заведующий отделением гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, д.м.н., профессор Евгений Звонков; главный научный сотрудник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, д.м.н. Николай Стуклов, профессор кафедры госпитальной терапии Иркутского государственного медицинского университета, д.м.н. Наталья Сараева.



Планируется глубокое погружение в проблемы гематологии: от простых курсов химиотерапии до самых сложных, как трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. Специалисты рассмотрят «подводные камни» в диагностике и трудности в выборе лечения.



Будет представлен обзор результатов новых клинических исследований и современные методы лечения лимфопролиферативных заболеваний с применением инновационных таргетных препаратов.



Специалисты обсудят алгоритмы ведения гематологических пациентов, вопросы морфологии и генетики, а также сложные вопросы выбора терапии при рецидивах.



Главный внештатный специалист гематолог Минздрава Республики Бурятия, заведующая гематологическим отделением республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Оксана Очирова представит клинический случай лечения пациента с хроническим лимфолейкозом и тактику при рецидивах множественной миеломы.



Доклады будут сопровождаются демонстрацией уникальных клинических случаев, что в дальнейшем поможет региональным врачам-гематологам в понимании стратегии лечения пациентов с заболеваниями системы крови.



Возрастное ограничение: 18+.

