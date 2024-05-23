Титул «Мисс Чита» выиграла студентка

В Забайкалье выбрали «королеву красоты» краевого центра



В столице Забайкальского края прошёл конкурс «Мисс Чита – 2024». Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня города в доме культуры железнодорожников.



Как сообщили в администрации Читы, восемь финалисток продемонстрировали свои творческие способности, хорошую спортивную форму, прошлись в вечерних нарядах по подиуму. Кроме этого, девушки рассказали о своих семьях и семейных ценностях, а также презентовали видеоролики.



Корону победительницы получила студентка факультета экономики и управления Забайкальского государственного университета Эльвира Келдиева. По информации пресс-службы ЗабГУ, завоевать корону студентке помогло трудолюбие и дисциплина. По её словам, успех кроется ещё в том, что она не боится пробовать новое и не боится учиться.



«Первой вице-мисс» стала Алина Невзорова. «Второй вице-мисс» - Елизавета Зайцева. Приз зрительских симпатий получила Екатерина Великая.

