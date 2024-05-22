Их будут ловить на Левобережье
В столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Его устроят в ближайший четверг, 23 мая, на Левом берегу – на острове Общественный. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.
Специалисты будут отлавливать беспризорных животных, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних питомцев. Сообщить о нарушителях и оставить заявку на отлов можно, позвонив в оперштаб по номерам 22-66-62 и 22-75-88.
В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак
Общество, Фото:
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