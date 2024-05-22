В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их будут ловить на Левобережье



В столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Его устроят в ближайший четверг, 23 мая, на Левом берегу – на острове Общественный. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.



Специалисты будут отлавливать беспризорных животных, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних питомцев. Сообщить о нарушителях и оставить заявку на отлов можно, позвонив в оперштаб по номерам 22-66-62 и 22-75-88.

