Жители Бурятии продолжают заражаться и болеть коронавирусом













В России тем временем фиксируют десятки случаев заражения новым штаммом коронавируса – FLiRT. Симптомы похожи на те, что появляются при омикроне – лихорадка, кашель, слабость, потеря вкуса и обоняния, а также боль в горле и мышцах.

Прошлой осенью коронавирусу «исполнилось» четыре года. Первым заразившимся считается 55-летний (на тот момент) житель китайской провинции Хубэй – 17 ноября 2019-го он обратился к врачу с жалобой на недомогание.В Бурятии же первый человек с подозрением на COVID-19 появился 24 марта 2020-го. Вечером того дня стало известно, что у одной из наших землячек предварительный положительный результат на вирус. Анализы направили для проверки в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Вскоре всё подтвердилось.COVID до сих пор даёт о себе знать. За последнюю неделю его выявили у 58 жителей республики. Об этом «Байкал-Daily» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.- В Бурятии с середины апреля продолжается снижение заболеваемости, – подчеркнули в ведомстве. – На прошлой неделе она составила 5,8 на 100 тысяч населения – это ниже уровня предыдущей в 1,6 раза. Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».Чтобы избежать заражения, нужно помнить о мерах профилактики – чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты и избегать контактов с людьми с признаками заболевания. А самое главное – не заниматься самолечением. Следует сразу же обращаться к врачу.