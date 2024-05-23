В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В восьми районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



- По данным Бурятского гидрометцентра, с 23 по 27 мая местами по республике в некоторых районах будет наблюдаться высокая, чрезвычайная пожарная опасность! Так, в 8 муниципальных образованиях: Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах, ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класса, - рассказали в агентстве.



В Улан-Удэ и в 7 муниципальных образованиях: Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах, ожидается высокая пожарная опасность - 4 класса.



- В связи со штормовым предупреждением и с высоким классом пожарной опасности просим жителей республики не сжигать мусор! Не проводить палы травы! Не разводить костры! Не бросать непотушенные сигареты! Будьте бдительны! Помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего на территории республики особого противопожарного режима. Любая искра при сильном ветре может привести к серьёзному пожару. Предприятиям и организациям необходимо усилить противопожарные меры, - обратились в агентстве к жителям.





