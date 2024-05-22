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У дацана в Бурятии воздвигнут четыре больших молитвенных барабана

У дацана в Бурятии воздвигнут четыре больших молитвенных барабана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они появятся по углам большого обхода вокруг трёх дуганов

На территории Курумканского дацана в Бурятии планируется соорудить минимум четыре больших хурдэ (молитвенные барабаны) по углам большого обхода вокруг трёх дуганов. Об этом сообщил в соцсети настоятель буддийского храма Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

Сейчас в дацане хотят соорудить большое хурдэ Отошо – второй по счёту молитвенный барабан.

- Планируем воздвигнуть огромное хурдэ диаметром 120 см, высотой 196 см с мантрами Будды Медицины. Внутрь будет вложено 100 000 листов. На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры будет распространяться во все стороны, во все миры. Установив это хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой этим хурдэ. В него заложим максимальное количество мантр Будды Медицины. Мантра очень длинная, по сравнению с мантрой Тары, поэтому не получится заложить 150 миллионов. Данный молитвенный барабан установим у дугана Соодой Ламы, - рассказал Еши Намжил лама на странице дацана.

Он отметил, что в дацане есть специальная книга-реестр собственников. Туда внесены все спонсоры, оплатившие полную стоимость подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки людей читаются и освящаются дымом благовоний.

В стоимость входит само хурдэ, установка, покраска и дальнейший уход.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля стало известно, что в Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – хүрдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. На тот момент изготовление барабана уже началось.

В мае проект был завершён, молитвенный барабан с мантрами Тары был установлен. 
буддизм дацан

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