В сквере Улан-Удэ организуют праздник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт в микрорайоне Аэропорт



Завтра, 23 мая, в Улан-Удэ проведут большой праздник «В кругу семьи» для жителей и гостей микрорайона Аэропорт. Он состоится вечером в Яблоневом сквере, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации города.



В программе запланированы спортивные соревнования с дворовыми инструкторами, выступления творческих коллективов микрорайона: дома культуры» Авиатор», детской школы искусств №14, детских садов №15 «Радуга» и №3 «Колобок», студии танцев «Грация». Также будут проведены мастер-класс и интерактивная площадка от библиотек-филиалов №20 и №21.



Возрастное ограничение: 0+.

