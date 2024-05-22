Он пройдёт в микрорайоне Аэропорт
Завтра, 23 мая, в Улан-Удэ проведут большой праздник «В кругу семьи» для жителей и гостей микрорайона Аэропорт. Он состоится вечером в Яблоневом сквере, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации города.
В программе запланированы спортивные соревнования с дворовыми инструкторами, выступления творческих коллективов микрорайона: дома культуры» Авиатор», детской школы искусств №14, детских садов №15 «Радуга» и №3 «Колобок», студии танцев «Грация». Также будут проведены мастер-класс и интерактивная площадка от библиотек-филиалов №20 и №21.
Возрастное ограничение: 0+.
В сквере Улан-Удэ организуют праздник
Общество, Фото:
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