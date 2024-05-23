В Чите серийные автоворы избили владельца машины

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Все они обчистили три припаркованных автомобиля



В Чите двое молодых людей за ночь обокрали сразу три автомобиля. Хозяина одной из машины они также избили, так что им вменяют ещё и разбой.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, в полицию Читы обратились трое мужчин с заявлениями о кражах из салонов автомобилей. Они оставили на ночь машины во дворах, а после обнаружили разбитыми боковые или задние стёкла и пропажу имущества.



Добычей воров стали наборы инструментов, аккумулятор и телефон. Общий ущерб составил 75 тысяч рублей.



Один из потерпевших рассказал сотрудникам полиции, что ночью проснулся от звука сигнализации на автомобиле и вышел на балкон. Увидев, что двое неизвестных мужчин пытаются обчистить его машину, читинец вышел по двор и попытался остановить воров. Однако преступники избили его и скрылись с места происшествия с набором инструментов.



Оперативники установили, что и кражи, и разбой совершили одни и те же люди. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемых и передали наружным нарядам.



Вскоре во время патрулирования улиц сотрудники ППС задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции.



Ими оказались 23-летний житель посёлка Шерловая Гора и его 20-летний приятель. Всё украденное у них изъяли. Как оказалось, после совершения преступлений воры спрятали имущество поблизости, чтобы позже вернуться за ним.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Разбой». По решению суда фигуранты арестованы и помещены в СИЗО.

