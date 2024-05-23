В Бурятии на тушение крупного лесного пожара стягивают все силы

В тушении задействовано уже более 130 человек и вертолёт



С крупным лесным пожаром борются в Баргузинском районе Бурятии. Возгорание обнаружило накануне, 22 мая, а на следующий день пламя разгорелось из-за сильного ветра. Над округой поднимаются густые клубы дыма.



Как сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7», сейчас дымом затянуло посёлок Усть-Баргузин и село Гусиха.



- Просим жителей сохранять спокойствие. Воздержитесь от длительного прибывания на улице, пользуйтесь защитными масками, респираторами, марлевыми повязками, - обратились власти.



По данным на 18 часов 23 мая, общая площадь, пройденная огнём, составила 250 га. Сейчас в тушении задействованы 89 сотрудников Авиалесоохраны, 30 сотрудников лесной охраны, четыре сотрудника МЧС, 14 привлечённых лиц. На помощь им стягивают пожарных со всей республики.



- Ситуация в Куйтунском и Усть-Баргузинском лесничестве непростая. Работы по тушению осложняются сильной ветровой нагрузкой. Сейчас идёт наращивание группировки, собираем силы и средства со всей Бурятии, - прокомментировал начальник отдела охраны, защиты лесов агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.



Также в тушении задействовано 25 единиц лесопожарной техники, весь день работает вертолёт Ми-8.



Угрозы Усть-Баргузину и другим сёлам нет, подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Уважаемые земляки, 133 человека тушат лесные пожары в Баргузинском районе, продолжаем усиливать группировку. Ситуация сейчас в Баргузинском районе непростая, встречные палы пустили, пожарные ловят огонь, но сильный ветер мешает. Продолжим наращивать силы и средства со всей Бурятии в районе. Угрозы населенным пунктам нет, - написал в своём Telegram-канале глава республики.

