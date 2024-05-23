Кикбоксёры Бурятии выиграли 4 медали первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Турнир проводился в Дагестане



Бурятские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по кикбоксингу. Дарья Шелопугина стала победительницей в дисциплине «лайт-контакт». Илона Лебедева выиграла две серебряные награды в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лоу-кик». Полина Агванова получила бронзу в дисциплине «К1».



Соревнования проходили с 16 по 22 мая в Дагестане. Каспийск собрал более двух тысяч лучших кикбоксеров из 75 регионов. В течение 6 дней юные спортсмены состязались за звание «Победитель Первенства России», а также за место в составе сборной России.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, старшим тренером сборной Бурятии по кикбоксингу является Борис Баглаев.

