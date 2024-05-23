Двое жителей Бурятии побили друг друга обухом топора

Мужчинам назначили штрафы



Тункинский районный суд рассмотрел два протокола об административных правонарушениях в отношении двух жителей улуса Хурай-Хобок. Мужчины в ходе ссоры побили друг друга обухом топора, удары они наносили по голове. Кроме этого, один из них получил кулаком по лицу.



- Согласно заключениям эксперта, от полученных телесных повреждений каждый из привлекаемых почувствовал физическую боль, не влекущую за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Повреждения расцениваются, как не причинившие вред здоровью человека. Органами полиции их действия квалифицированы, как побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ, - сообщили в суде.



Суд пришёл к выводу о виновности мужчин и назначил каждому наказание в виде штрафа в 5000 рублей.



Постановления суда уже вступили в законную силу.

