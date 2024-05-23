Также общественники считают, что скверу нужно обновление
Голуби вновь загадили памятник Пушкину в одноимённом улан-удэнском сквере. Кроме того, само состояние сквера вызывает вопросы.
- Сквер имени Пушкина в Улан-Удэ почти никогда не пустует. Его любят студенты, жители близлежащих домов и... голуби. К сожалению, птицы буквально загадили памятник. Да и сама территория сквера требует внимания и ухода – наши активисты во время рейда зафиксировали открытый люк, разрисованные, грязные и потёртые скамейки, заржавевшие урны, - поделились в региональном отделении Народного фронта.
В преддверии дня рождения Пушкина общественники в соцсети обратились к администрации города.
- Скверу нужно обновление. А ещё отпугиватель птиц или информационная табличка с просьбой не прикармливать воздушных жителей в сквере, - заключили активисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители столицы Бурятии недавно возмутились обстановкой в сквере имени Пушкина. Местный житель рассказал, что на скамейке в зоне отдыха постоянно спят пьяные люди. А ещё пьяницы справляют в сквере естественную нужду.
В Улан-Удэ предлагают установить отпугиватель птиц в сквере Пушкина
Общество, Фото:
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