В Улан-Удэ появились улицы Альцман и Антакшиновой

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Присвоены новые наименования улицам в Октябрьском районе



В Октябрьском районе Улан-Удэ появились новые улицы, которым присвоены имена заслуженных деятелей города: Клавдии Альцман и Инессы Антакшиновой. Наименования даны по инициативе администрации Октябрьского района и совета ветеранов РБ.



Клавдия Павловна Альцман (1926 – 2010) – почётный гражданин г. Улан-Удэ. Трудовую деятельность начала после окончания Ивановского текстильного института в 1950 году на Улан-Удэнской тонкосуконной фабрике в должности инженера - энергетика. Работала главным механиком, в 1953 году назначена директором фабрики. В 1981 году Клавдии Альцман присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждена двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат премий Совета министров СССР, награждена Золотой звездой «Европейская радуга» международного конкурса за высокое качество тканей и общий имидж. Клавдия Павловна избиралась депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, Народного Хурала Республики Бурятия, делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Улан-Удэнского городского совета народных депутатов, возглавляла союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия.



Инесса Александровна Антакшинова (1933 – 2014) – почётный гражданин г. Улан-Удэ. После окончания в 1956 году Иркутского государственного университета по специальности «инженер – гидролог» работала преподавателем географии в средней школе №12 г. Улан-Удэ. В 1958 году вступила в КПСС и вскоре возглавила партийную организацию школы. В 1958 году избрана секретарём Октябрьского РК КПСС. С 1967 по 1977 годы работала заместителем председателя исполкома Улан-Удэнского городского Совета депутатов трудящихся, с 1977 года до ухода на пенсию в 1990 году - первым секретарём Октябрьского РК КПСС. Инесса Александровна избиралась депутатом Верховного Совета республики 4-х созывов, членом областного, городского комитетов КПСС, членом комитета советских женщин, союза женщин России. Была председателем общественной приёмной главного федерального инспектора в Республике Бурятия. С 1990 года по 1996 год возглавляла женский совет республики, являлась членом консультативного совета женщин при президенте Республике Бурятия. Инесса Антакшинова награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, почётными грамотами Верховного Совета РСФСР и Республики Бурятия.



Наименования улицам присвоены на основании распоряжения администрации Улан-Удэ.

