Улан-удэнцев призвали не седлать топиарии в центре города

Зону отдыха на площади развернули уже в третий раз. Впервые она украсила центр города летом 2022-го. Помимо коней, там установили ещё четыре фигуры из искусственной травы – быка, верблюда, барана и козла. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё на территории появились качели, беседки, цветники и берёзовая роза. Совсем скоро будет и фонтан в форме Байкала – ёмкость для него уже привезли.