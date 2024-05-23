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Улан-удэнка убила маму ударом ножа в спину

Улан-удэнка убила маму ударом ножа в спину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина скончалась в больнице

Ранним утром 20 мая в больнице скончалась 58-летняя жительница Улан-Удэ. Несколькими часами ранее её госпитализировали с ножевым ранением.

Как выяснилось, убила женщину её родная 35-летняя дочь.

По данным следствия, 19 мая в течение дня женщина, её сожитель, его приятель, а также её мама распивали в течение дня спиртное в своём доме в СНТ «Урожай». Вечером пьяные женщины поссорились. В этот момент дочь резала продукты. Разозлившись, она ударила ножом в спину матери.

- Потерпевшую с ранением госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Женщина задержана, на допросе она признала свою вину. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.  
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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