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Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно

Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха на юге республики будет примерно на один, а на севере Байкала – на два градуса выше, чем в предыдущие годы.

В южной и средней части озера и по северной половине Бурятии она окажется близка к средним многолетним значениям, на юго-западе региона – на 1ºС ниже, чем обычно. Обильные дожди ожидаются в южных районах, а вот в северных обещают довольно засушливый июнь.

Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого летнего месяца. Вот некоторые из них:

Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду

Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю

Обильная роса – к хорошему урожаю,

Частые туманы – богатый урожай грибов

Если ночи в июне тёплые, ждите изобилие плодов

Если во время восхода солнца душно, то будет ненастье

Если первые два-три дня льёт дождь, весь месяц выдастся дождливым


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