Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха на юге республики будет примерно на один, а на севере Байкала – на два градуса выше, чем в предыдущие годы.



В южной и средней части озера и по северной половине Бурятии она окажется близка к средним многолетним значениям, на юго-западе региона – на 1ºС ниже, чем обычно. Обильные дожди ожидаются в южных районах, а вот в северных обещают довольно засушливый июнь.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого летнего месяца. Вот некоторые из них:



Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду



Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю



Обильная роса – к хорошему урожаю,



Частые туманы – богатый урожай грибов



Если ночи в июне тёплые, ждите изобилие плодов



Если во время восхода солнца душно, то будет ненастье



Если первые два-три дня льёт дождь, весь месяц выдастся дождливым





