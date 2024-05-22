В Бурятии появились фермеры-антиваксеры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они не хотели прививать своих животных от болезней



Владельцы скота в четырёх районах республики – Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском – выступают против плановой иммунизации. Они отказываются прививать от болезней своих животных. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Среди фермеров насчитали 10 таких антиваксеров. Им не раз отправляли на электронную почту и в мессенджеры информацию о предстоящей вакцинации. Требования ветслужбы скотовладельцы игнорировали и не предоставляли сельхозживотных для ветеринарно-профилактических мероприятий, хотя делать это они обязаны согласно статье 18 федерального закона № 4979-1 от 14 мая 1993 («О ветеринарии»).



Ведомство объявило фермерам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. В итоге им всё-таки пришлось согласиться на вакцинацию скотины.

