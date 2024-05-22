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В центре Улан-Удэ развернётся детский книжный фестиваль

В центре Улан-Удэ развернётся детский книжный фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках мероприятия состоятся встречи с известными писателями и сценаристами

С 1 по 2 июня в Улан-Удэ пройдёт юбилейный пятый фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» (0+). Местом проведения выбрана театральная площадь имени Л.Л. Линховоина перед Бурятским театром оперы и балета. Темой фестиваля в 2024 году станут «Семья и традиции», «Преемственность поколений», «Любовь к Родине».

На фестивале пройдёт книжная ярмарка с участием издательств Москвы, магазинов из Иркутска. Большой ассортимент книжной продукции представят республиканские книжные издательства и книжные магазины.

Также состоятся встречи с хедлайнерами фестиваля:
- Нина Дашевская (г. Санкт-Петербург) - известная современная детская писательница, лауреат и финалист многих престижных международных литературных конкурсов и премий;
- Екатерина Тимашпольская (г. Москва) - детская писательница, автор трилогии, которая вошла в число лучших художественных произведений по выбору Большого детского жюри Национального конкурса «Книга года»;
- Катя Гущина (г. Москва) - художник-иллюстратор, писательница, её иллюстрации неоднократно участвовали в выставках и побеждали в российских и зарубежных конкурсах, автор нон-фикшн книг;
- Елизавета Трусевич (г. Москва) - известный кинорежиссёр, сценарист фильмов для детей, писатель, драматург, заведующая кафедрой драматургии, доцент института кино и телевидения, автор книги для детей;
- Евгения Фахуртдинова (г. Москва / Улан-Удэ) - поэт, прозаик, журналист, сценарист, член Союза писателей России и Республики Бурятия, Союза журналистов России;
- Анна Коростелёва (г. Москва) - руководитель издательства.

Кроме этого, пройдут лекции и мастер-классы для взрослых и детей. В течение двух дней будет работать художественная мастерская, где каждый может посетить мастер-классы молодых художников и иллюстраторов: Кати Гущиной, Даримы Кантаковой, Раджаны Доржиевой, Амгалана Ринчинэ. Будут открыты тематические площадки: «Экомастерская», «Моя Бурятия», «Дружная семья», «От игры до профессии», «Omemo Zone», «Аллея развлечений».

Помимо мастер-классов, запланированы показы фильмов, встречи с писателями и иллюстраторами, автограф-сессии, музыкальный концерт, акция «Декламируй», презентации книжных новинок, лекции, призы и аниматоры. Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Возрастное ограничение: 0+.
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