Улица в пригородном селе в Бурятии погрузилась во тьму

Фонари там не горят уже год



Жильцы домов на улице Иркутская в селе Иволгинск бродят впотьмах – и всё потому, что там вот уже год не работает уличное освещение. Об этом сельчане поведали в группе «Иволга-инфо.24/7». Люди уже обращались к властям.



- Лампочки вкрутили, но не во все фонари. Горели они недолго – буквально через неделю опять была кромешная тьма, – рассказали иволгинцы и попросили разобраться с проблемой.



На улице Толстихина в селе Калёново – похожая ситуация. Там горят всего три фонаря. В сельской администрации заявили, что специалисты уже обследовали линии освещения.



Власти сформировали заявку на закупку ламп и оплаты монтажа и теперь ждут на это финансирование.

