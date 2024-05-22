В районе Бурятии потребовали прекратить «беспредел» на дороге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Люди призвали власти привести её в порядок



В Баргузинском районе зреет недовольство из-за состояния дороги между сёлами Душелан и Суво. Своё недовольство по этому поводу местные жители высказали в группе «Баргузин-инфо.24/7».



- Грунт растаял, а работы никакой. Мост в Суво большегрузы переломали. Когда этот беспредел закончится? По дороге у озера и до Душелана и дальше невыносимо ездить, – заявили сельчане.



В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» пояснили, что сейчас ведутся работы по отсыпке участка от «солёного» озера до отворота на Душелан. На дорогах, ведущих к населённому пункту, запустили грейдер.



- В месте выхода зыбуна за селом заменили грунт. Решается вопрос по восстановлению моста через реку Уринка для движения грузовых автомобилей, минуя Душелан и Уро. Для перевозки грунта подготовлен объезд ниже моста через реку Сувинка, – отметили в учреждении.

