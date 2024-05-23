В столице Бурятии начались летние посадки

Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями



Летом в Улан-Удэ высадят цветы на площади в 8 с лишним тысяч квадратных метров. Первым делом взялись за площадь Советов. Зону отдыха в центре города украсили яркие петунии, ирисы, лилейник гибридный и луговик дернистый, сообщили в МБУ «Городское лесничество».



- Они не только красивы, но и хорошо выдерживают перепады температур, кратковременную засуху и способны произрастать в суровых климатических условиях, – пояснил директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.



Ухаживать за цветами специалисты будут каждый день, а посадки продолжатся до начала июля. Кроме того, столицу Бурятии планируют засеять газонной травой на площади в 10 тысяч квадратов.



