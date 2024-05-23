Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями
Летом в Улан-Удэ высадят цветы на площади в 8 с лишним тысяч квадратных метров. Первым делом взялись за площадь Советов. Зону отдыха в центре города украсили яркие петунии, ирисы, лилейник гибридный и луговик дернистый, сообщили в МБУ «Городское лесничество».
- Они не только красивы, но и хорошо выдерживают перепады температур, кратковременную засуху и способны произрастать в суровых климатических условиях, – пояснил директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.
Ухаживать за цветами специалисты будут каждый день, а посадки продолжатся до начала июля. Кроме того, столицу Бурятии планируют засеять газонной травой на площади в 10 тысяч квадратов.
В столице Бурятии начались летние посадки
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями
Родственникам устроили экскурсию по территории колонии
Лишившийся ног на СВО Сергей Надмидон планирует покорить Эльбрус
Бывшие владельцы решили сдать её в приют
Директор предприятия получил представление прокуратуры
Лучшим стал сотрудник колонии строгого режима №2
По нему уже боятся ездить автомобилисты
За них возьмутся с июня
Охотничьи ружья военнослужащие используют против дронов
Ему придётся раскошелиться на 500 рублей
Переправа в Кяхте износилась на 80%
Никто из пассажиров за него не заступился
Нарушение законодательства выявила прокуратура
Местные потребовали перенести их на вечер, но безуспешно
Фонари там не горят уже год