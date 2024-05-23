Иск в суд подала прокуратура
Администрация Улан-Удэ выплатит компенсацию семье восьмилетнего ребёнка за то, что его покусали собаки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- В конце ноября 2023 года восьмилетний мальчик возвращался домой из школы. В это время на него напали две собаки. В результате их укусов несовершеннолетнему был причинён вред здоровью, - говорится в сообщении прокуратуры.
В соответствии с законодательством организация отлова бесхозяйных животных возложена на орган местного самоуправления. Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о взыскании с администрации Улан-Удэ компенсации морального вреда.
Суд иск удовлетворил, взыскав с мэрии в пользу ребёнка 90 тысяч рублей.
Отметим, в ноябре 2023 года сообщалось об одном нападении собак на ребёнка, произошло оно в 111 квартале.
- Трое мальчиков играли между домами. Мимо пробегали три собаки. Мальчик побежал в сторону собак. По версии кинологов, животные восприняли это как угрозу, – рассказывал тогда начальник отдела благоустройства комитета Дмитрий Ларченко.
Пострадавшего мальчика доставили в детскую республиканскую клиническую больницу с укушенной раной правой ягодицы. После обследования и поставленной прививки от бешенства ребёнка отпустили на амбулаторное лечение.
Мэрия Улан-Удэ заплатит 8-летнему ребёнку за укусы собак
Власть, Фото:
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