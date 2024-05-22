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В Бурятии нарушитель прятал наркотик в носке

В Бурятии нарушитель прятал наркотик в носке
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Мужчина устроил дебош

Вечером в селе Багдарин Баунтовского района экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что нужна помощь. Женщина сообщила, что она с детьми находится у своих родителей, а на улице нетрезвый супруг буянит и пытается выломать входную дверь.

Когда росгвардейцы прибыли на место вызова, хулиган ушёл к себе домой по соседству.

- Для установления обстоятельств произошедшего патруль Росгвардии совместно с полицейскими задержали гражданина по адресу его проживания. При проверке документов и наружном осмотре в носке у мужчины был обнаружен полиэтиленовый сверток с высушенной массой тёмно-зеленого цвета, с характерным запахом дикорастущей конопли, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный, ранее судимый 42-летний местный житель, был доставлен в полицию. Результаты исследования показали, что найденная масса - это гашишное масло.

Возбуждено уголовное дело.
наркотики Росгвардия

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