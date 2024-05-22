В Бурятии нарушитель прятал наркотик в носке

Мужчина устроил дебош



Вечером в селе Багдарин Баунтовского района экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что нужна помощь. Женщина сообщила, что она с детьми находится у своих родителей, а на улице нетрезвый супруг буянит и пытается выломать входную дверь.



Когда росгвардейцы прибыли на место вызова, хулиган ушёл к себе домой по соседству.



- Для установления обстоятельств произошедшего патруль Росгвардии совместно с полицейскими задержали гражданина по адресу его проживания. При проверке документов и наружном осмотре в носке у мужчины был обнаружен полиэтиленовый сверток с высушенной массой тёмно-зеленого цвета, с характерным запахом дикорастущей конопли, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный, ранее судимый 42-летний местный житель, был доставлен в полицию. Результаты исследования показали, что найденная масса - это гашишное масло.



Возбуждено уголовное дело.

