Мужчина устроил дебош
Вечером в селе Багдарин Баунтовского района экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что нужна помощь. Женщина сообщила, что она с детьми находится у своих родителей, а на улице нетрезвый супруг буянит и пытается выломать входную дверь.
Когда росгвардейцы прибыли на место вызова, хулиган ушёл к себе домой по соседству.
- Для установления обстоятельств произошедшего патруль Росгвардии совместно с полицейскими задержали гражданина по адресу его проживания. При проверке документов и наружном осмотре в носке у мужчины был обнаружен полиэтиленовый сверток с высушенной массой тёмно-зеленого цвета, с характерным запахом дикорастущей конопли, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный, ранее судимый 42-летний местный житель, был доставлен в полицию. Результаты исследования показали, что найденная масса - это гашишное масло.
Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии нарушитель прятал наркотик в носке
Происшествия, Фото:
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