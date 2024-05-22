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«Чай пить на рыбалке»: Из Бурятии пытались незаконно вывезти старинный самовар

«Чай пить на рыбалке»: Из Бурятии пытались незаконно вывезти старинный самовар
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Его изъяли таможенники

Суд назначил штраф жителю Иркутской области за незаконный вывоз в Монголию старинного пятилитрового тульского самовара. Его обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни в багажном отделении автомобиля.

- При осмотре автомобиля внимание таможенников привлек жаровой самовар «рюмочной» формы с клеймом на крышке «ВЪ ТУЛЪ М.Е. ВАНЫКИНА». Гражданин, выезжая в Монголию, не внёс самовар в таможенную декларацию и никаких разрешительных документов таможенному инспектору не предъявил, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.


По словам мужчины, самовар восемь лет находится в его личном пользовании. В Монголию он выезжал на рыбалку. «Самовар везу, чтобы кипятить воду, а не на продажу», - заявил турист. 

Тем не менее, предмет правонарушения изъяли и направили на экспертизу. По заключению эксперта, самовар был изготовлен из латуни в период с 1904 по 1914 годы и является культурной ценностью, созданной более 100 лет назад. Предположительно самовар был отлит на фабрике известного тульского купца Егора Ваныкина, где выпускались изысканные образцы самоваров.

- Вывоз культурных ценностей физическими лицами для личного пользования осуществляется с обязательным таможенным декларированием и с предоставлением таможенному органу разрешительных документов (заключение Минкультуры России). Заключение на вывоз культурных ценностей выдаётся в каждом случае вывоза. За несоблюдение запретов и ограничений, а также за недекларирование товара мужчине назначены административные штрафы. Так как гражданин не владел информацией о принадлежности самовара к культурным ценностям, суд признал совершение правонарушения по неосторожности. После уплаты штрафов самовар будет возвращён владельцу, - пояснил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков. 
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